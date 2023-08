Batida entre caminhões deixa um ferido e trânsito lento no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa ferida e o trânsito lento no início da tarde desta quinta-feira (17), em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

continua após publicidade

Por volta das 12h30, o Contorno leste estava com tráfego lento no sentido Fazenda Rio Grande. Filas também se formaram na alça de acesso para a BR-277, o que causa reflexos no fluxo sentido Curitiba.

- LEIA MAIS: Caminhão desgovernado atropela padre e o prensa contra grade de ferro

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia precisou ser totalmente bloqueada para atender ao acidente. No entanto, às 12h40, duas faixas já estavam liberadas para passagem de veículos.



Ainda segundo a PRF, um homem se feriu na batida e foi encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Siga o TNOnline no Google News