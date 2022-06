Batida entre caminhões carregados com frutas mata três pessoas no PR

Da Redação

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois caminhões, na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada deste sábado (11). As informações são do G1.

continua após publicidade .

A batida aconteceu por volta das 4h, no quilômetro 91. Um caminhão envolvido estava com duas pessoas, e o outro tinha somente o motorista. Os três morreram no local.

fonte: Banda B A batida aconteceu por volta das 4h, no quilômetro 91

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Arteris, que administra o trecho, um caminhão carregado com maçãs seguia na pista sentido norte e invadiu a outra pista, sentido sul, onde bateu contra o outro veículo, que transportava laranjas.

fonte: André Zanfonatto/RPC Um caminhão envolvido estava com duas pessoas, e o outro tinha somente o motorista

Após o acidente, as cargas dos dois veículos ficaram espalhadas na pista, que precisou ser interditada. Ao longo de toda a madrugada, um longo congestionamento foi registrado nos dois sentidos da rodovia.



A concessionária informou que, por volta das 7h15, as faixas da rodovia começaram a ser liberadas parcialmente, mas o trânsito registrava filas de cerca de oito quilômetros.