Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PALOTINA

Batida entre caminhão e van deixa veículos danificados na PR-182

O caminhão era conduzido por um homem de 46 anos, enquanto a Ducato era dirigida por um jovem de 21 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 08:17:49 Editado em 26.05.2026, 08:17:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Batida entre caminhão e van deixa veículos danificados na PR-182
Autor Van ficou destruída após colisão em Palotina - Foto: BPRv

Uma batida frontal entre um caminhão e uma van foi registrada no início da noite desta segunda-feira (25) na PR-182, em Palotina, no Oeste do Paraná.

-LEIA MAIS: Mulher dormindo é confundida com cadáver e autoridades localizam desaparecida no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme informações levantadas no local, o caminhão com placas de Umuarama, seguia sentido Francisco Alves quando acabou batendo frontalmente com uma Fiat Ducato, de Toledo, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, a Fiat Ducato saiu da pista pelo lado esquerdo da rodovia, considerando o sentido em que trafegava, e ainda atingiu uma placa de sinalização viária.

O caminhão era conduzido por um homem de 46 anos, enquanto a Ducato era dirigida por um jovem de 21 anos. Apesar da violência da colisão, nenhum dos motoristas ficou ferido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acidente resultou em danos nos dois veículos, além da destruição da sinalização às margens da PR-182.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Com informações da Tarobá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito caminhâo Palotina pr-182 Segurança Viária Van
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV