Batida entre caminhão e van deixa veículos danificados na PR-182

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma batida frontal entre um caminhão e uma van foi registrada no início da noite desta segunda-feira (25) na PR-182, em Palotina, no Oeste do Paraná.

-LEIA MAIS: Mulher dormindo é confundida com cadáver e autoridades localizam desaparecida no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme informações levantadas no local, o caminhão com placas de Umuarama, seguia sentido Francisco Alves quando acabou batendo frontalmente com uma Fiat Ducato, de Toledo, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, a Fiat Ducato saiu da pista pelo lado esquerdo da rodovia, considerando o sentido em que trafegava, e ainda atingiu uma placa de sinalização viária.

O caminhão era conduzido por um homem de 46 anos, enquanto a Ducato era dirigida por um jovem de 21 anos. Apesar da violência da colisão, nenhum dos motoristas ficou ferido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acidente resultou em danos nos dois veículos, além da destruição da sinalização às margens da PR-182.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Com informações da Tarobá