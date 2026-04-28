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CONFUSÃO NA ALEP

Bate-boca: deputados se enfrentam no plenário e colegas evitam briga no PR

Do Carmo (Podemos) e Matheus Vermelho (Podemos) protagonizaram confusão no final de sessão plenária

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 22:09:16 Editado em 28.04.2026, 22:12:20
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Bate-boca: deputados se enfrentam no plenário e colegas evitam briga no PR
Autor Os deputados Arilson Chiorato (PT), Delegado Jacovós (PL) e Alisson Wandscheer (Progressistas), que estavam próximos aos parlamentares, acabaram intervindo na confusão para evitar um confronto físico - Foto: Reprodução

Uma discussão entre os deputados estaduais Matheus Vermelho (PL) e Do Carmo (Podemos) terminou em princípio de briga no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nesta terça-feira (28). A cena foi transmitida ao vivo pela TV Assembleia, sem áudio, no fim da sessão ordinária. Veja o vídeo no final do texto

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Imagens mostram o deputado Do Carmo sendo contido por pelo menos três colegas. Segundo fontes da Alep, os dois trocaram xingamentos. Ainda não há informações sobre o que motivou a confusão.

Os deputados Arilson Chiorato (PT), Delegado Jacovós (PL) e Alisson Wandscheer (Progressistas), que estavam próximos aos parlamentares, acabaram intervindo na confusão para evitar um confronto físico.

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De acordo com relatos de parlamentares presentes, a confusão começou quando Do Carmo questionou Matheus Vermelho sobre a possibilidade de reapresentação do projeto das emendas impositivas.

Em nota, o deputado Matheus Vermelho afirmou que se absteve de qualquer reação ou atitude que pudesse agravar a situação, agindo de forma "republicana e responsável".

A assessoria do deputado Do Carmo ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

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