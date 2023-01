Batalhão de Polícia Rodoviária da PMPR tem novo comandante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O secretário de segurança, Cel. Hudson Leôncio Teixeira acompanhado pelo comandante geral da pm Cel. Sérgio Almir Teixeira e demais autoridades, participa da troca de comando

O tenente-coronel Sergio Augusto Silva tomou posse nesta terça-feira (24) como novo comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar do Paraná. O novo comandante substitui o tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer, que vai assumir a Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar.

continua após publicidade .

O BPRv possui seis companhias, com 394 policiais militares em 52 postos rodoviários, os quais são responsáveis pelo policiamento de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais. Apenas em 2022, a unidade atendeu mais de 4.700 ocorrências e as apreensões de entorpecentes ultrapassaram 27 toneladas.

-LEIA MAIS: Shows: fim de semana do Verão Maior Paraná promete

continua após publicidade .

O BPRv tem 58 anos de história. A criação oficial ocorreu em 27 de outubro de 1964, como unidade integrante da PMPR, mas o policiamento das estradas paranaenses remonta ao ano de 1946, quando foi criada a “polícia das estradas”, com caráter civil e vinculada ao Departamento de Estradas de Rodagem.

“O trabalho do BPRv é relevante para a segurança pública como um todo no Estado. O que passa nas nossas rodovias e fronteiras repercute na criminalidade do País, a exemplo das armas recuperadas na semana passada na região Noroeste”, destacou o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

“Essas trocas são importantes, salutares e necessárias. O tenente-coronel Sérgio está assumindo essa importante unidade da PMPR e o coronel Selmer está indo para uma função de diretoria, na qual estará nos auxiliando na reestruturação da autonomia orçamentária da PMPR”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sérgio Almir Teixeira.

continua após publicidade .

CONTINUIDADE – Com mais de 30 anos de serviço efetivo, o tenente-coronel Sergio Augusto Silva estava à frente do Batalhão de Operações Especiais (Bope). “Recebo como um desafio e uma busca por inovação. Antes o trabalho era por demanda, agora será de antecipação com relação ao comportamento do condutor nas estradas”, disse o novo comandante do BPRv.

“Ao longo dos últimos 25 meses foram muito desafios e tivemos várias conquistas, como a recente apreensão de armas. O direcionamento operacional, a capacitação técnica e o emprego adequado de equipamentos e métodos de fiscalização resultaram na maior apreensão da história. Esse é o BPRV que queremos”, comentou o tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer.

Na última semana, uma operação apreendeu 161 armas de fogo escondidas em dois caminhões. Os policiais militares rodoviários faziam uma operação no Posto Rodoviário de Iporã quando identificaram a ação ilícita.

PRESENÇAS – Prestigiaram a solenidade, o diretor-geral do Departamento de Trânsito do Paraná, Adriano Furtado; o subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Henrique Semmer; o chefe do Estado-Maior da PMPR, coronel Waldick Alan de Almeida Garrett; o chefe do Comando de Policiamento Especializado, coronel Mario Henrique do Carmo; e demais autoridades.

Siga o TNOnline no Google News