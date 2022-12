Batalhão da Rone é alvo de operação por mortes em confrontos

Da Redação

Um Batalhão da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba, está sendo alvo de investigações por parte do Ministério Público, com a Corregedoria da Polícia Militar, por causa de mortes ocorridas em confrontos. A unidade onde estão sendo cumpridas ordens de busca e apreensão na operação, desta manhã de terça-feira (13), é o batalhão da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone).

A Operação que investiga mortes em confrontos é do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MP-PR) e é realizada com apoio da corregedoria da PMPR. O batalhão da Rone fica no bairro Vista Alegre, em Curitiba.

De acordo com a investigação, nesta fase estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão. A Polícia Militar do Paraná informou que deve emitir uma nota oficial sobre o caso, e o Ministério Público deve enviar informações para a imprensa através da assessoria de Comunicação.

