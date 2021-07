Da Redação

Batalha das Bandeiras: Governador pede apoio em votação

O governador do Paraná Ratinho Júnior (PSD) publicou neste sábado (24), em sua conta no Instagram, uma "pedido de apoio" para que os paranaenses participem de votação para eleger a bandeira mais bonita entre os estados do Sul.

A enquete está sendo feita pela conta @terrageografia, com votação pelo stories.

Foto por Reprodução/ Instagram