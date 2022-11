Barreiras da BR-277 cedem e interditam via; imagens mostram bloqueio

Da Redação

Ainda conforme a corporação, o tráfego no sentido Curitiba flui em apenas uma faixa

As barreiras da BR-277 cederam no quilômetro 41 e bloquearam a via que dá sentido ao Litoral paranaense. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição se inicia no quilômetro 60, na antiga praça de pedágio da Ecovia.

Ainda conforme a corporação, o tráfego no sentido Curitiba flui em apenas uma faixa. Portanto, é necessário que os motoristas redobrem a atenção, a fim de evitar acidentes.

null - Vídeo por: tnonline

Imagens, que foram divulgadas pelo portal de notícias Banda B, mostram o ponto interditado. Confira:

null - Vídeo por: tnonline

Deslizamento atinge veículos na BR-376

Desde o início da noite dessa segunda-feira (28), há uma interdição total na BR-376, devido à queda de barreira no km 669. Interdição sentido sul é feita na praça de pedágio de São José dos Pinhais e na UOP da PRF em Tijucas do Sul. A interdição sentido norte é feita na praça de pedágio de Garuva.

A Concessionária Autopista Litoral Sul publicou um alerta no Twitter.

"Deslizamento de terra no km 669 da BR-376/PR, em Guaratuba, interdita a rodovia em ambos os sentidos. Não há previsão de liberação! Equipes da concessionária e Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento", diz a mensagem.

