Barreira é instalada em trecho da BR-376 onde ocorreu deslizamento

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, a obra foi concluída na segunda-feira (26)

O trecho da BR-376 onde um grande deslizamento de terra deixou duas pessoas mortas há quase um mês, em Guaratuba, teve a instalação concluída de uma barreira de contenção.

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, a obra foi concluída na segunda-feira (26).

De acordo com a empresa, uma tela de alta resistência vai ajudar a segurar a encosta em dias de chuva intensa. A concessionária também afirmou que o equipamento diminui a necessidade de bloqueios da rodovia em dias de chuva.

No local do deslizamento, quilômetro 668, o trânsito continua com desvios e três pistas liberadas.

Em nota, a Arteris Litoral Sul disse que pretende liberar outras duas pistas, no sentido Curitiba, em 30 dias. Os trabalhos no local do acidente dependem das condições climáticas.



Restrição de veículos

Na BR-376, a circulação de veículos pesados ficará restrita de 30 de dezembro a 2 de janeiro de 2023.

Segundo a concessionária, a medida tenta aliviar o trânsito. Também haverá restrições de circulação de veículos pesados na BR-277, em Morretes, onde um desmoronamento de pedras dificulta o tráfego há dois meses.

Confira, abaixo, as restrições previstas:

BR-376: km 662 e 682Entre o posto da PRF, em Tijucas do Sul, no litoral do estado, e a praça de pedágio de Garuva (SC)

Dia 30 de dezembro: das 14h à 0h nos dois sentidos;Dia 31 de dezembro: 6h às 18h nos dois sentidos;Dia 1º de janeiro: 14h até 0h nos dois sentidos;Dia 2 de janeiro: 6h às 12h nos dois sentidos.

BR-277: km 60Na praça de pedágio desativada em São José dos Pinhais, até o km 30, no viaduto de acesso à Morretes.

Dia 30 de dezembro: das 12h à 0h no sentido litoral;Dia 31 de dezembro: 6h à 0h no sentido litoral;Dia 1º de janeiro: 12h até 0h no sentido Curitiba;Dia 2 de janeiro: 6h às 12h no sentido Curitiba.

