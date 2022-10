Barreira desmorona e interdita BR-277 que dá acesso ao litoral do PR

Da Redação

O trecho da rodovia fica na região de Morretes

O desmoronamento de uma barreira na pista da BR-277 interditou a rodovia no sentido ao litoral do Paraná. A situação ocorre no começo da madrugada deste sábado (15) e o fluxo de veículos está sendo desviado pela contramão, mas em apenas uma faixa. Não há previsão de liberação.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a queda de barreira aconteceu por volta da meia-noite, no quilômetro 42 da rodovia. O trecho da rodovia fica na região de Morretes.

Por volta das 5 horas, foi liberada uma faixa na contramão, com controle de fluxo sendo realizado por equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A saída para a contramão é no km 42 e o motorista retorna para a pista normal no km 40.

De acordo com a PRF, no local onde ocorreu o desmoronamento, a interdição sentido Paranaguá é total e vai aguardar avaliação do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil.

Informações do site Banda B.

