Barco vira, três se afogam e homem morre no PR; um segue desaparecido

Três pessoas se afogaram após o barco de pesca em que estavam virar em um rio na tarde desta segunda-feira (18), no Distrito de Iguiporã, em Marechal Cândido Rondon, região Oeste do Paraná. Uma mulher tentou salvar o esposo, mas ele não sobreviveu.

Segundo informações dos bombeiros, a mulher era a única que sabia nadar e estava usando colete salva-vidas. Ela tentou salvar os dois homens, mas não teve sucesso. Ela ainda conseguiu segurar o marido, mas ele acabou se afogando e o corpo foi resgatado já sem vida. O casal é morador do distrito.

A vítima fatal foi identificada como Adair Hoffman, de 46 anos de idade. Ele era servidor público, motorista do município de Pato Bragado.

Ceser Claudir Wiederkehr segue desparecido até o momento e o Corpo de Bombeiros está presente no local realizando buscas para tentar encontrá-lo. De acordo com o Cabo Patrick, caso seja necessário serão realizados mergulhos para lograr êxito nas buscas o mais rápido possível, pois segundo informações de moradores da região, o rio pode ser fundo. Policiais Militares também estão no local para colaborar nas buscas.

