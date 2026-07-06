Barco afunda com 19 pessoas à bordo ao ser atingido por onda no Litoral do PR

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (06) durante o trajeto de Paranaguá para a Ilha do Superagui

Um táxi náutico que transportava 19 pessoas virou e afundou na tarde desta segunda-feira (06), na Baía de Paranaguá, no litoral do Paraná, resultando na morte de uma mulher de 63 anos. A embarcação realizava a travessia de passageiros entre Paranaguá e a Ilha do Superagui, no município de Guaraqueçaba. Segundo relatos dos próprios ocupantes às equipes de resgate, o acidente aconteceu logo após o barco ser atingido violentamente por uma forte onda.

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Além da vítima fatal, outras sete pessoas sofreram afogamento leve. Dessas, quatro precisaram ser encaminhadas para avaliação no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, enquanto as outras três foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), também em Paranaguá. Havia também um bebê de colo entre os passageiros, que foi retirado da água sem sofrer ferimentos.

Inicialmente, o resgate foi prestado por trabalhadores de uma empresa de transporte, apoio marítimo e portuário que estavam trabalhando na região e que acionaram as equipes de socorro.

Ao atracarem na marina, oas vítimas receberam suporte médico avançado de equipes integradas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil.

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Já a idosa de 63 anos passou por massagem cardiorrespiratória desde que foi resgatada no mar, mas acabou morrendo após chegar em terra firme. As causas do acidente serão investigadas.