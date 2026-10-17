Barbeiro morre e dois ficam feridos após briga em bar no Paraná

Ocorrência envolveu tiros e facadas na noite de sexta; vítima de 38 anos era comerciante na cidade e suspeito fugiu

Um barbeiro, identificado como Luiz Fernando Legates, de 38 anos, perdeu a vida durante uma briga violenta em um bar no bairro Jardim Itaú, em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite de sexta-feira (16). A confusão no estabelecimento envolveu agressões físicas, disparos de arma de fogo e golpes de faca.

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Até a publicação desta reportagem, a polícia ainda não havia confirmado a dinâmica exata do crime ou qual ferimento específico causou o óbito no local. Além da vítima fatal, outras duas pessoas ficaram feridas no confronto. Uma delas sofreu lesões graves e foi socorrida por testemunhas, sendo levada às pressas para o Hospital Municipal de Itaperuçu. O estado de saúde atualizado dos feridos não foi divulgado.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área, mas o suspeito de envolvimento direto nas agressões e nos tiros fugiu antes da chegada das equipes e segue sendo procurado.

A vítima fatal era proprietária de uma barbearia e bastante conhecida entre os moradores do município, deixando esposa e uma filha pequena. A morte gerou forte comoção nas redes sociais, com diversas mensagens de clientes e amigos lamentando a perda e prestando solidariedade à família. As circunstâncias e a motivação do crime agora serão investigadas pela Polícia Civil.

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Com informações da Banda B