Barbeiro é assassinado a tiros em Mandaguari na tarde deste sábado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tudo indica que pelo menos duas pessoas chegaram atirando na barbearia

Um barbeiro, de 30 anos que estava trabalhando, foi assassinado a tiros. O crime aconteceu na tarde deste sábado (30) na Rua Pedro Vignoto, no Jardim Boa Vista em Mandaguari, no norte do Paraná. O socorro chegou a ser chamado, mas o homem morreu no local.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Militar (PM), a perícia recolheu diversas cápsulas de munições de pistola, a princípio calibres 380 e nove milímetros. Tudo indica que pelo menos duas pessoas chegaram atirando na barbearia.

Diversos moradores do bairro foram para o local e ficaram assustados com a violência. Os autores do crime fugiram. A Polícia Civil também foi chamada e tenta encontrar testemunhas do crime.

continua após publicidade .

O nome do barbeiro e outros detalhes do homicídio ainda não foram repassados. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado para recolher o corpo e um exame deve apontar quantos disparos acertaram a vítima.

Siga o TNOnline no Google News