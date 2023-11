Bárbara Domingos é ouro na ginástica rítmica no Pan de Santiago

Na quinta-feira (2), Bárbara Domingos fez história mais uma vez ao conquistar o primeiro ouro brasileiro em provas individuais de ginástica rítmica no Pan-Americano 2023, em Santiago, no Chile. Maria Eduarda Alexandre (Babi), de apenas 16 anos, ficou em terceiro lugar, garantindo duas representantes que treinam no estado do Paraná no pódio. As duas são bolsistas do programa Geração Olímpica e Paralímpica. No conjunto, o Brasil também levou a melhor. A equipe conquistou o título com 64.550 pontos na somatória das duas apresentações (35.400 nos 5 Arcos e 29.050 na série mista).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Brasileira de 7 anos é eleita Mini Miss Mundo em Dubai

Na final do individual geral, Babi obteve 129.550 pontos na somatória dos quatro aparelhos (maça, arco, bola e fita). Maria Eduarda Alexandre, campeã do Pan Júnior em 2021, foi bronze com 127.250 pontos. "O Paraná na ginástica rítmica está na melhor fase. Muito feliz com os resultados obtidos do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, estamos mostrando que Brasil é uma potência mundial”, afirma a ex-ginasta bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, Dayane Camillo.

continua após publicidade

Márcia Aversani, presidente da Federação Paranaense de Ginástica, exalta o nível técnico altíssimo da competição. “Bárbara Domingos confirmou ser realmente a grande campeã das Américas, tendo conquistado sua vaga olímpica já em Valência e agora como campeã aqui. A Maria Eduarda veio diretamente do pódio de campeã de Cali 2021 pro pódio Santiago 2023, é um orgulho ver as nossas ginastas paranaenses, brasileiras, paranaenses, em uma classificação tão importante no cenário do nosso continente”, afirmou

Siga o TNOnline no Google News