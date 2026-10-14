Banho de até 6 minutos economiza mais de 3 mil litros de água por mês, orienta Sanepar

Confira exemplos de mudanças simples no dia a dia que fazem a diferença no final do mês

Reduzir o tempo do banho diário de 15 minutos para 6 minutos é a recomendação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Essa mudança de hábito gera uma economia mensal de 3.240 litros de água por pessoa. No Dia do Consumo Consciente, comemorado nesta quinta-feira (15), a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) mostra exemplos de mudanças simples no dia a dia que fazem a diferença no final do mês.

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A gestora socioambiental da Sanepar, Roselis Augusta de Oliveira Presznhuk, ministra palestras sobre uso consciente da água e aplica na prática o que ensina. "Somos quatro em casa, sendo dois adolescentes, e sempre tivemos um padrão mais baixo de consumo de água do que outras residências. Para isso, adotamos desde mudanças simples nos hábitos até a implantação de um sistema de reuso de água”, conta.

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Em sua casa, ela faz a captação de água da chuva através de dois reservatórios plásticos de 200 litros. A água acumulada é direcionada para a rega do quintal e limpezas gerais. Ela também reaproveita a água do enxágue da máquina de lavar roupas para as próximas lavagens.

Desperdício pode ser contido

Além do banho, outros hábitos comuns são campeões do desperdício. Em média, 80 litros de água potável vão pelo ralo ao escovar os dentes com a torneira aberta por cerca de cinco minutos. Lavar a calçada com mangueira por 15 minutos pode consumir 280 litros de água.

A descarga do vaso sanitário também exige atenção: a caixa acoplada tradicional consome de seis a 12 litros de água, em média, por uso. Se a válvula for de parede, do modelo antigo, o consumo chega a 20 litros por descarga.

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Pela sua experiência como educadora ambiental, Roselis afirma que as pessoas ainda têm uma visão da água como produto infinito. “Cada pessoa precisa entender que faz parte de um sistema em que o uso individual interfere no todo. A atitude pontual tem um reflexo global”, conclui.

Dicas simples para economizar bastante

Banheiro

Cronômetro: Reduza o tempo de banho para até 6 minutos e desligue o chuveiro enquanto se ensaboa.

Torneiras e descargas: Feche a torneira ao escovar os dentes ou fazer a barba. Dê preferência a caixas acopladas ou sistemas de duplo acionamento.

Manutenção: Conserte vazamentos de imediato para evitar perdas invisíveis.

Cozinha e Lavanderia

Ensaboar e enxaguar: Feche a torneira ao ensaboar a louça.

Carga máxima: Utilize a máquina de lavar roupas apenas com a capacidade completa e reutilize a água do enxágue para lavar pisos e calçadas.

Quintal e outros usos

Sem mangueiras: Prefira vassoura e balde para limpar calçadas e aproveite a água da chuva.

Jardins: Regue as plantas no início da manhã ou à noite com água da chuva para reduzir a evaporação.

Veículos e Piscinas: Lave o carro usando balde e pano. Em piscinas infláveis, em vez de trocar a água a cada uso, faça a higienização adicionando 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água.

Caixa-d'água