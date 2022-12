Banhistas ajudam a socorrer homem que se afogou em Matinhos

Da Redação

Nesta quinta-feira (29), um homem de 33 anos foi resgatado de helicóptero após se afogar no litoral do Paraná. O afogamento de grau 6, grave e com parada cardiorrespiratória, aconteceu no Balneário Atami Norte e o homem foi retirado da água por populares, que ajudaram no socorro.

Segundo os socorristas do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) da Polícia Militar (PM), quem estava na praia viu que o homem estava se afogando e ajudou.

As manobras de RCP foram iniciadas pelos bombeiros logo depois, mas foi necessário apoio do helicóptero. Ainda na areia da praia, foram realizados procedimentos específicos e avançados, com uso de medicamentos e desfibrilação.

Após aproximadamente 50 minutos de manobras de RCP, o homem voltou a respirar de forma espontânea.

A vítima foi transportada até o aeroparque de Paranaguá e, na sequência, ao Hospital Regional do Litoral pelo Samu. Conforme os socorristas, o estado de saúde ainda era muito grave.

Com informações da Banda B

