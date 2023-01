Banhista fica 15 minutos submerso e é resgatado de helicóptero no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem, de aproximadamente 35 anos, foi resgatado pelo helicóptero do BPMOA

Foi resgatado na manhã deste domingo (1º) um homem, de aproximadamente 35 anos, pelo helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA), após ele se afogar no Balneário Canoas, em Pontal do Paraná, no litoral, na manhã deste domingo (1º).

continua após publicidade .

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 07h45, um guarda-vidas foi acionado por populares, pois o banhista havia afundado na água. Após aproximadamente 10 minutos de buscas, a vítima foi encontrada e retirada do mar.

-LEIA MAIS: Voltando da festa de Ano Novo, motorista derruba 5 postes no PR

continua após publicidade .

Ainda, de acordo com os Bombeiros, o homem estava com parada cardiorrespiratória após ficar cerca de 15 minutos submerso.

Foram iniciadas as manobras de reanimação pelos guarda-vidas. Após a chegada do helicóptero, manobras avançadas foram realizadas, com intubação, acesso venoso, monitoração e realização de desfibrilações.

Depois de 25 minutos de manobras de reanimação, houve melhora no quadro da vítima, que foi transportada de helicóptero para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Com informações da Banda B

Siga o TNOnline no Google News