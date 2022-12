Banhista de 21 anos morto afogado em Matinhos é identificado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pedro Otávio Ribeiro, morador de Curitiba

O banhista de 21 anos localizado no balneário Junara, em Matinhos, no Litoral do Paraná, no final da tarde de terça-feira (27). Morador de Curitiba, ele foi identificado como Pedro Otávio Ribeiro. Esta é a quarta morte por afogamento registrada no Litoral do Paraná desde a abertura da temporada de verão.

continua após publicidade .

A vítima desapareceu no mar na última segunda-feira (26). Os trabalhos de busca e resgate pelas equipes do Corpo de Bombeiros foram iniciadas logo após acionamento do socorro por familiares de Pedro.

O corpo da vítima foi avistado por populares, boiando na água, e então indicada a região aos guarda-vidas. Ele foi resgatado nesta terça-feira (27) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

continua após publicidade .

Despedida

Familiares e amigos lamentaram a morte de Pedro nas redes sociais nas últimas horas. Entre eles, a irmã do rapaz:

“Pelo meu amado e querido irmão! Quem nos conheceu sabia como éramos unha e carne, vou seguir lutando meu amor pelas crianças pq uma parte de mim se foi c vc!”

Uma tia também deixou uma mensagem de despedida para o sobrinho:

continua após publicidade .

“Jamais vou te esquecer meu amado sobrinho!!!! obrigada por tudo vou seguindo daqui com a certeza que um dia nos reencontraremos. Saudades eternas!”

O velório acontece na capela do Cemitério Vertical, em Curitiba. O sepultamento será às 9h desta quinta-feira (29), às 9h, no mesmo local.

Siga o TNOnline no Google News