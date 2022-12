Banhista de 18 anos desaparece na Praia Brava de Caiobá

Da Redação

O socorro foi acionado por volta das 7h

Um banhista desapareceu dentro do mar, na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, no início da manhã desta segunda-feira (26). O socorro foi acionado por volta das 7h.

As buscas são feitas de helicóptero por uma equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Paraná, testemunhas que estavam junto com a vítima informaram que é um rapaz de 18 anos. Ele teria submergiu logo após entrar no mar.

Além da aeronave, os Bombeiros fazem buscas por meio de duas viaturas e uma embarcação, com uma equipe de seis guarda-vidas.

Mais informações em breve. As informações são do site Banda B.

