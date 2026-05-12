Bandidos sequestram idosos no PR e fazem 'limpa' em contas bancárias

Dois casos de sequestro e extorsão contra idosos foram registrados na Região Metropolitana de Curitiba nos últimos dias. As vítimas foram enganadas por criminosos, colocadas em veículos e obrigadas a realizar saques e transferências bancárias em Pinhais e Colombo. Somados, os prejuízos ultrapassam R$ 7 mil. Quatro suspeitos foram presos.

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No primeiro caso, uma idosa de 77 anos foi abordada por um casal enquanto caminhava em uma rua de Pinhais. Os suspeitos inventaram uma história sobre uma suposta herança familiar para convencê-la a entrar no veículo. O homem afirmou ter um documento que daria direito ao recebimento do valor, enquanto a mulher fingiu ajudar a vítima, dizendo que ela também receberia parte do dinheiro.



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Os criminosos então a persuadiram a voltar para casa para buscar cartões bancários e senhas e, na sequência, a levaram até agências onde realizaram saques de pelo menos R$ 4 mil. Após ficarem com o dinheiro, abandonaram a idosa na rua. "A vítima estava bastante abalada emocionalmente quando procurou a delegacia", disse o delegado Gustavo Alves. O casal, um homem de 55 anos e uma mulher de 41, foi preso em Piraquara após troca de informações entre investigadores e equipes da Polícia Militar.

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Em Colombo, um idoso de 80 anos foi abordado enquanto caminhava em direção a um restaurante popular no bairro Alto Maracanã. Os criminosos ofereceram uma cesta básica e o convenceram a entrar no carro. Dentro do veículo, os suspeitos o obrigaram a ir até uma agência bancária e sacar cerca de R$ 3 mil. O delegado Matheus Campos Duarte informou que os autores foram identificados rapidamente após o início das diligências. Um homem de 27 anos, apontado como mandante, teve a prisão preventiva decretada. O comparsa, de 26 anos, também foi identificado e é alvo de mandado de busca e apreensão. Segundo a polícia, o suspeito mais velho já havia sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de crime.

As investigações continuam para verificar se há outras vítimas da quadrilha.