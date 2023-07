Bandidos roubam carro e colidem em poste durante fuga; veja vídeo

Nesta quinta-feira (27), após dois criminosos renderem duas mulheres próximo à Igreja Bom Pastor e roubarem um VW Golf, a Polícia Militar de Mandaguari, região norte do Estado, prendeu os indivíduos.

Os dois homens empreenderam fuga da polícia sentido à PR-444, mas acabaram batendo o carro contra um poste, veja o flagrante da batida e perseguição policial no vídeo abaixo

Outra ocorrência:

Caminhão enrosca em fios e arrasta duas pessoas em Mandaguari

Nesta quinta-feira (27), um caminhão trafegava pela Rua Renê Tácola, nas proximidades da faculdade, em Mandaguari, região norte do Paraná. O baú do veículo teria enroscado em fios e cabos de telefone e internet. De acordo com informações e imagens do vídeo, a moto era conduzida por um homem com uma criança na garupa, que teria se enroscado nos cabos na altura do pescoço.

O baú do veículo teria puxado fios e cabos de telefone e internet, enroscando no pescoço de uma criança que estava na garupa de moto tnonline

Uma equipe do Samu esteve no local para atendimento às vítimas que foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal (PAM), com ferimentos leves.

