Bandidos rendem caminhoneiro e roubam carga de R$ 200 mil no PR

Bandidos armados renderam um caminhoneiro no início da tarde desta quarta-feira (26) e roubaram uma carga de cigarros avaliada em aproximadamente R$ 200 mil. O crime foi registrado na rodovia PR-082, em Fênix, no Noroeste do Paraná.

De acordo com relato do caminhoneiro, os criminosos abordaram o caminhão baú, que vinha da cidade de Cianorte, em três veículos: um Fiat Uno, um caminhão Hyundai de pequeno porte e uma van de cor branca.

Segundo o trabalhador, a ação criminosa começou quando ele foi surpreendido pelo Fiat Uno que o ultrapassou em um trecho de faixa dupla e, em seguida, freou bruscamente. Desconfiado de um possível crime, o caminhoneiro acelerou novamente e ultrapassou o Uno.

No entanto, a vítima foi alcançada pelo carro e rendida por dois ocupantes do veículo armados. Ele foi obrigado a dirigir até um local isolado, cerca de um quilômetro do local da abordagem. Nesse ponto, os bandidos utilizaram um machado e cordas para forçar a abertura do baú do caminhão, que possui fechadura eletrônica programada.

Na sequência, o caminhão Hyundai branco e a van chegaram. Os assaltantes transferiram a carga de cigarros milionária para os veículos. O caminhoneiro foi agredido com tapas e ameaçado de morte durante o roubo.

Conforme a vítima, os suspeitos tinham ciência do rastreador da carga e buscavam informações sobre o aparelho de segurança. Eles conseguiram localizar o rastreador, desativá-lo e, então, abandonaram o motorista e o caminhão baú. Os bandidos fugiram sentido Engenheiro Beltrão.

Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

