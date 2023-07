Bandidos morrem durante confronto com a PM na BR-277

Quatro assaltantes morreram e um quinto foi preso, durante confronto com a Polícia Militar (PM) no Oeste do Paraná, neste fim de semana. Os criminosos tentaram abordar uma van que saiu da cidade de Curitiba e tinha como destino Foz do Iguaçu.

continua após publicidade

De acordo com informações, na região de Medianeira, os bandidos, que estavam em um HB20, tentaram parar a van causando um acidente. Com a colisão, a van chegou a tombar na pista.

- LEIA MAIS: Tiroteio durante confraternização deixa um morto em Londrina

continua após publicidade

Equipes do BPFron, que estavam em patrulhamento pela BR-277, realizaram a abordagem e foram surpreendidas com tiros. Houve confronto e quatro assaltantes morreram. Não houve policiais feridos na ação.

Seis ocupantes da van ficaram feridos, quando houve o tombamento do veículo. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital. Quatro armas de fogo e três carros, um deles incendiado, foram apreendidos.

*Com informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News