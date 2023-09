Bandidos invadem empresa, confrontam PM e um deles morre; veja ação

Um assalto terminou com um morto na madrugada desta terça-feira (5) em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com as informações da Banda B, cinco homens invadiram uma empresa que trabalha com suprimentos escolares e escritório e renderam o vigilante do local. Uma câmera de segurança mostra a ação criminosa. (Veja abaixo)

A quadrilha amarrou e agrediu o vigilante, que tem aproximadamente 60 anos. Apesar do susto, ele está bem.

A Polícia Militar (PM) foi chamada pela equipe de segurança responsável pelo monitoramento da empresa. “De pronto, inúmeras equipes realizaram o cerco e conseguiram abordar um dos indivíduos, ele investiu contra as equipes e veio a óbito”, disse o capitão Zattera, do 13º BPM, em entrevista à Banda B.

O policial informou que os outros quatro suspeitos conseguiram fugir. “Três fugiram pela parte da frente da empresa, num veículo preto, e o outro foi para a mata".

Conforme a PM, com o homem que morreu em confronto foi apreendida uma arma, que ele teria usado para enfrentar os policiais.

Os bandidos que fugiram chegaram a ser procurados, mas não foram encontrados. A Polícia Civil deve apurar o crime.

Para assistir o momento em que os ladrões rendem o vigilante, clique aqui e acesse o portal da Banda B, parceira do TnOnline.

