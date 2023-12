Bandidos furtam caminhão-pipa e depois se envolvem em acidente

Siga o TNOnline no Google News

Dois bandidos se envolveram em um acidente na madrugada deste sábado (16) após furtar um caminhão-pipa do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) em Ortigueira (PR). A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O veículo foi levado da base do DER-PR de Ortigueira, no km 350, da BR 376. Na fuga, a dupla se acidentou no km 366 da rodovia. Segundo a PRF, um deles conseguiu fugir a pé para uma área de mata, enquanto o outro ficou preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o resgate. A Polícia Militar (PM) foi acionada e prestou apoio, encaminhando a ocorrência para a Delegacia de Ortigueira.



