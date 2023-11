Bandidos escoram carro em tijolos e roubam pneus do veículo

Um automóvel teve três rodas subtraídas durante a madrugada de quarta-feira (29) na Região do Lago em Cascavel, no Oeste do Paraná. As informações são da Catve.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estacionou o Ford Ka por volta das 22h30 de terça-feira (28) na rua Treze de Maio em frente a um hotel e hoje de manhã percebeu o delito.

Três rodas de alumínio aro 15 foram roubadas, sobrando somente a roda dianteira esquerda. O que chama a atenção é que para realizar a ação, os criminosos apoiaram o carro em blocos.

A Polícia Militar foi acionada, registrou o caso e os suspeitos até agora não foram encontrados. Informações podem ser fornecidas pelos números 190 e 153.

Operação da Polícia Civil

