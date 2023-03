Bandidos assaltam banco no Paraná e atiram em vigilante

Da Redação

O assalto ocorreu próximo ao horário do almoço

Pelo menos três homens fortemente armados assaltaram a agência do Banco Sicredi, na pacata cidade de Laranjal, na região de Pitanga. O assalto ocorreu próximo ao horário do almoço desta sexta-feira, 31, e o vigilante do banco teria sido baleado. A

A ação foi rápida e imagens de uma câmera de monitoramento, registrou o momento em que os criminosos invadiram a agência e efetuaram disparos. Várias pessoas estavam no interior e do lado de fora do banco. As informações são do site Tasabendo. com.

Após a ação, os três bandidos saíram carregando malotes com dinheiro. Eles entraram em um veículo VW/Gol de cor vermelha e saíram em alta velocidade, segundo informações, em direção a Altamira do Paraná. Equipes da Polícia Militar de cidades vizinhas tentam capturar os criminosos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

