Bandidos arrombam e furtam centro comunitário e igreja

Durante a manhã desta sexta-feira (22), a Polícia Militar de Santa Helena foi acionada para comparecer na Igreja Assembléia de Deus, localizada na Avenida Paraná.

Já no endereço, a solicitante informou que ao chegar pela manhã na igreja para realizar a limpeza, se deparou com o estabelecimento arrombado, com uma grade de proteção de uma das janelas arrancada.

Do estabelecimento foram furtados um botijão de gás, aproximadamente 20kg de carnes e uma caixa com pedidos de oração.

