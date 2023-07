Bandido morre em confronto com a PM após sequestro de família no PR

Um bandido morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) após sequestro de uma família na noite deste domingo (16) em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Duas toneladas de drogas e 82 armas são apreendidas na BR-369

De acordo com a PM-PR, dois bandidos invadiram a casa da família, que é dona de um posto de combustíveis na cidade.

continua após publicidade

Os criminosos renderam pai, mãe e filho por cerca de 2h30 em um cômodo. Eles exigiam transferências bancárias. O filho conseguiu acionar a PM-PR, que foi até o local.

Um dos homens foi preso, enquanto o outro conseguiu fugir com as vítimas amarradas dentro de um carro. Após rodar pela cidade, o suspeito retornou à residência com a família e, ao avistar a polícia, tentou fugir. Houve um confronto e o suspeito morreu no local.

As vítimas não sofreram ferimentos. A Polícia Civil (PC-PR) investiga o caso. O corpo do bandido foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML).

Siga o TNOnline no Google News