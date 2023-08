Bandido 'abençoa' vendedora durante assalto no Paraná; veja

Na manhã deste sábado (12), um criminoso abençoou uma vendedora durante um assalto a mão armada em uma loja de roupas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

A vítima estava sozinha no estabelecimento comercial, localizado no bairro Uvaranas. Dois bandidos encapuzados entraram no local, um deles armado, e, ao exigir que a mulher entregasse o aparelho celular, disse: "Deus abençoe você. Só me dá o celular. É só um bem moça, é só um bem. Perdão, moça, Deus abençoe você".

Uma câmera de monitoramento da loja flagrou a ação dos criminosos. Veja:

A Polícia Militar tenta encontrar os dois suspeitos e acredita que eles participaram de outro roubos, também neste sábado, em uma loja de celulares e em um mini mercado. O carro utilizado pela dupla foi localizado e, de acordo com a corporação, estava com alerta de furto.

