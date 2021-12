Da Redação

Balneário Camboriú estreia nova faixa de areia neste sábado

Após um longo período com obras de ampliação da faixa de areia, Balneário Camboriú (SC) vai liberar neste sábado (4) toda a orla da nova faixa de areia, com a abertura da temporada de verão para os banhistas.

continua após publicidade .

O evento terá competições esportivas, apresentações artísticas e ações educativas. As atrações vão ocorrer em uma estrutura montada nas areias da nova praia, na altura da praça Almirante Tamandaré.

A obra, que teve início em 22 de agosto, ampliou a largura da faixa de areia de 25 metros para 75 metros - com possibilidade de retração de até cinco metros após um período de assentamento.

continua após publicidade .

A intenção do alargamento da faixa de areia era retomar o cenário perdido ao longo de 70 anos de desenvolvimento da cidade e transformá-lo na segunda maior em faixa de areia do Brasil, perdendo apenas para Copacabana, no Rio de Janeiro.

fonte: Kaio Garcia/PMBC





continua após publicidade .

A areia foi coletada em até 40 metros de profundidade em uma jazida que fica a 15 km da praia. Cerca de 13,5 mil m³ do material foram carregados por uma cisterna até o ponto de junção da draga, a cerca de 2 km do ponto de descarregamento. Uma tubulação submersa teve então o trabalho final de fazer chegar a areia à praia.

O plano de execução do atual projeto foi custeado por um grupo de empresários locais e a obra, estimada em R$ 66 milhões, foi possível por meio de um empréstimo do Banco do Brasil.

Balneário Camboriú tem 149.227 habitantes, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

continua após publicidade .

Em nota, a prefeitura informou que Réveillon e Carnaval estão mantidos, até o momento. No dia 31 de dezembro, oito balsas na praia Central lançarão fogos de artifício para um espetáculo de 15 minutos.

Informações do Portal Banda B