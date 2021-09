Baleia-fin de quase 20 metros encalha na Ilha do Mel

Da Redação

Uma baleia-fin (Balaenoptera physalus) encalhou na praia grande da Ilha do Mel, em Paranaguá, no litoral do Paraná, na terça-feira (21). O animal de quase 20 metros era um macho adulto.

continua após publicidade .

O Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), informou que é o primeiro registro de encalhe de uma baleia da espécie no estado.

Duas equipes do LEC, por meio do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, estiveram no local nesta quarta-feira (22).

continua após publicidade .

Os pesquisadores coletaram materiais biológicos e avaliando as condições da carcaça da baleia-fin. As amostras biológicas serão enviadas para laboratórios parceiros para apoiar projetos de pesquisa direcionados à espécie.

A operação de atendimento do encalhe também mobilizou o Instituto Água e Terra (IAT) e 27 servidores da Prefeitura de Paranaguá para dar destino à carcaça.

Conforme o LEC, o procedimento para enterrar a baleia cumpre o Protocolo de Atendimento a Encalhes de Animais Marinhos no Litoral do Paraná (PRAE).

continua após publicidade .

O Laboratório de Ecologia e Conservação informou que a baleia-fin é a segunda maior espécie de baleia existente no oceano, perdendo em tamanho apenas para a baleia azul.



A espécie é considerada ameaçada de extinção e está envolvida no Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (PAN/ICMBIO).

Os encalhes de baleias no litoral do Paraná neste ano foram mais frequentes do que em anos anteriores.



continua após publicidade .

Até o momento, foram registrados:

12 encalhes de baleias-jubarte;

continua após publicidade .

1 de baleia-sei;

1 de baleia-de-minke;

1 de baleia-fin.

Colaboração, G1