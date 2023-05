Balé Teatro Guaíra se apresenta em Apucarana e Arapongas; veja datas

Da Redação

Espetáculos tem programa contemporâneo

Neste mês de maio, balé e orquestra do Teatro Guaíra iniciam turnês pelo Estado. Na região, a programação inclui apresentações em Apucarana e Arapongas, que recebem espetáculos de dança dentro da programação da 14ª Mostra Paranaense de Dança.

O diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro, explica que a circulação dos corpos artísticos está dentro do um plano do Governo do Estado democratizar a cultura.

“Estamos concretizando o desejo de levar o Guaíra para todos, com os espetáculos didáticos e com os espetáculos abertos ao público. É uma grande satisfação”, afirma. Embora não seja possível deslocar “Romeu e Julieta” do palco do Guaíra, pela complexidade e tamanho do cenário e figurino, o Balé Teatro Guaíra será protagonista de um grande movimento de democratização das artes no mês de maio.

O programa contemporâneo inclui “Piá”, de Alex Soares e “V.I.C.A.”, de Liliane de Grammont. As apresentações vão integrar a programação da 14ª Mostra Paranaense de Dança. A turnê inicia nesta sexta-feira (05) em Ponta Grossa.

No domingo (07) é a vez de Guarapuava receber o balé no Teatro Municipal. Na sequência vem Campo Mourão (12), Foz do Iguaçu (14), Toledo (19), Dois Vizinhos (21), Apucarana (26) e Arapongas (28). Todas as apresentações são gratuitas.

