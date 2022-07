Balão de fogos de artifício cai em refinaria de petróleo, no Paraná

Da Redação

Balão foi recuperado pelos bombeiros da brigada de incêndios da refinaria, na manhã deste domingo

Um enorme balão de fogos de artifício caiu na manhã deste domingo (24), numa área da Refinaria do Paraná (Repar), em Araucária, na região metropolitano. Embora não tenha ocorrido danos, o balão, não tripulado, poderia ter provocado um grave acidente na refinaria, que é responsável por aproximadamente 12% da produção nacional de derivados de petróleo.

O caso foi registrado na manhã deste domingo (24) e o balão foi recolhido pelos bombeiros da brigada de incêndios da própria refinaria.

De acordo com relatos, alguns balões teriam sido vistos sobrevoando Curitiba e região, ainda na parte da manhã. No Campo Redondo, em Araucária, duas pessoas foram presas pela Polícia Militar e um balão similar foi apreendido.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que deve instaurar procedimento para investigar o caso.

Os produtos da Repar, que fica na Rodovia do Xisto, atendem principalmente aos mercados do Paraná, Santa Catarina, sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A refinaria é interligada a dois terminais marítimos e três oleodutos, sendo os terminais marítimo de São Francisco do Sul (SC) e de Paranaguá (PR),e os oleodutos Ospar (Santa Catarina-Paraná); Olapa (Oleoduto Araucária-Paranaguá); e o Opasc (Oleoduto Paraná-Santa Catarina).

Com Informações Plantão 190

