Balanço da PRE aponta 17 mortes em estradas estaduais do PR

De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná (PRE), 17 pessoas morreram em 33 acidentes nas rodovias estaduais do Paraná entre o início da madrugada de quinta-feira (23) e o final da noite de sexta-feira (24). Além das vítimas fatais, 38 pessoas ficaram feridas, segundo o relatório preliminar do feriadão.

De acordo com a PRE, 173 testes de bafômetro foram feitos nas estradas durante os dois dias, e cinco pessoas foram presas por embriaguez ao dirigir.

No mesmo período, 474 autos de infração foram emitidos por excesso de velocidade e 16 veículos foram removidos das estradas por estarem viajando sem conduções de circulação ou sem documentação.

