SUSTO

Bailarino de carreta musical cai em bueiro de dois metros em Londrina (PR)

O acidente aconteceu enquanto o artista corria pela calçada para interagir com o público

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 15:55:27 Editado em 05.05.2026, 15:55:21
Bailarino de carreta musical cai em bueiro de dois metros em Londrina (PR)
Autor Dançarinos se apresentam ao lado de carreta - Foto: Instagram Carreta Fabulosa

Um jovem de 19 anos, que trabalhava como bailarino na chamada "Carreta Fabulosa", sofreu um acidente na noite desta segunda-feira (4), na zona norte de Londrina, no Norte do Paraná, ao cair em um bueiro aberto. O caso ocorreu no cruzamento da Avenida Saul Elkind com a Rua Luiz Leoni, durante uma das apresentações itinerantes do veículo.

O acidente aconteceu enquanto o artista, fantasiado com o personagem Máscara, corria pela calçada para interagir com o público, uma prática comum nas exibições da carreta. Sem visualizar a abertura na via, que possui cerca de dois metros de profundidade, o jovem acabou despencando.

De acordo com os socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros, a baixa iluminação no local pode ter sido um fator determinante para que a vítima não percebesse o perigo.

O segurança da carreta presenciou a queda e comunicou imediatamente o motorista, que acionou o socorro. O bailarino foi retirado do local com escoriações nas pernas, recebeu atendimento médico e já recebeu alta. Na manhã desta terça-feira (5), a Prefeitura de Londrina realizou o isolamento da área do bueiro para prevenir novos incidentes.

acidente bailarino Carreta Fabulosa Londrina Prevenção segurança
