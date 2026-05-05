Bailarino de carreta musical cai em bueiro de dois metros em Londrina (PR)
O acidente aconteceu enquanto o artista corria pela calçada para interagir com o público
Um jovem de 19 anos, que trabalhava como bailarino na chamada "Carreta Fabulosa", sofreu um acidente na noite desta segunda-feira (4), na zona norte de Londrina, no Norte do Paraná, ao cair em um bueiro aberto. O caso ocorreu no cruzamento da Avenida Saul Elkind com a Rua Luiz Leoni, durante uma das apresentações itinerantes do veículo.
O acidente aconteceu enquanto o artista, fantasiado com o personagem Máscara, corria pela calçada para interagir com o público, uma prática comum nas exibições da carreta. Sem visualizar a abertura na via, que possui cerca de dois metros de profundidade, o jovem acabou despencando.
De acordo com os socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros, a baixa iluminação no local pode ter sido um fator determinante para que a vítima não percebesse o perigo.
O segurança da carreta presenciou a queda e comunicou imediatamente o motorista, que acionou o socorro. O bailarino foi retirado do local com escoriações nas pernas, recebeu atendimento médico e já recebeu alta. Na manhã desta terça-feira (5), a Prefeitura de Londrina realizou o isolamento da área do bueiro para prevenir novos incidentes.