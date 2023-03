Babá sentia ciúme do namorado com a criança vítima de abuso no PR

Da Redação

Mensagens trocadas entre o casal sobre a menina

Investigações do caso da babá e do namorado presos suspeitos de estupro e armazenamento de pornografia infantil em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná, apontam que a mulher sentia ciúmes do companheiro com a criança. Eles foram presos nos dias 28/02 (babá) e 1º de março (namorado).

Thiago Andrade, delegado responsável pelo caso, afirma que a motivação do ciúmes era o fato de que o namorado, que abusava sexualmente da menina de 5 anos, perguntava constantemente sobre a criança e mostrava muito interesse em vê-la todos os dias.

De acordo com apurações feitas nos dias das prisões, a babá dizia que a menina “já entendia” o que estava acontecendo, que “era espertinha” e, então, chamava o namorado para cometer os abusos. “Em determinado momento, a babá passou a ter ciúmes da criança, vez que o acusado diariamente perguntava sobre a criança e manifestava interesse em vê-la”, contou o Andrade.

O delegado afirmou, ainda, que a mulher ameaçava a vítima todos os dias para que ela não contasse sobre o crime. “Há mensagens em que comprovam que a babá dizia que iria surrar a criança”, concluiu.

