Babá fez de tudo para salvar bebê durante incêndio, diz bombeiros

A babá de 53 anos que morreu em um incêndio junto com um bebê, de apenas um ano de idade, em uma casa localizada em um condomínio de luxo em Maringá, no Paraná, fez de tudo para tentar proteger a criança e ela mesma antes da chegada do socorro.

O tenente Diogo Zanelato, do Corpo de Bombeiros, deu mais detalhes sobre a ocorrência trágica que abalou o Norte do Estado, na madrugada desta sexta-feira (30/6). De acordo com ele, Maria de Fátima Camargo foi encontrada com o pequeno Benjamin Meneguetti no banheiro, com uma toalha e com a água do chuveiro ligada.

"A babá, provavelmente, na intenção de proteger a criança, ligou o chuveiro, colocou toalha e tentou se molhar para as chamas não chegar neles [babá e bebê], mas o calor e a quantidade de fumaça se alastram rapidamente", disse Zanelato. O incêndio começou por volta das 5 horas, no Jardim Novo Horizonte.

Segundo os socorristas, a babá se trancou em um dos banheiros, junto com o bebê, na intenção de fugir das chamas, mas os dois morreram após inalarem fumaça. Os corpos foram encontrados caídos no box do banheiro e com o chuveiro ligado.

Quatro pessoas estavam dentro da casa. Uma mulher de 35 anos e uma criança de três foram socorridos na sacada da residência e encaminhados para o Hospital Santa Casa de Maringá, após também terem inalado fumaça. Eles não tiveram queimadura.

Início do fogo

Conforme os oficiais do Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início no andar de baixo do sobrado, localizado no maior condomínio da cidade. As chamas se alastraram rapidamente para os outros cômodos e causaram enorme destruição.

"Muito provavelmente o incêndio se iniciou na parte debaixo da casa, era um sobrado, o que impediu as pessoas a descerem pela escada. Era apenas uma escada, então elas ficaram na parte superior, que foi o nosso maior trabalho", explicou.

Segundo a corporação, foram mais de cinco horas para combate ao incêndio.

