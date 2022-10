Avó se declara para ‘neta favorita’ e manda áudio em grupo por engano

Da Redação

A relação dos idosos com a tecnologia costuma render vários memes na internet

A relação dos idosos com a tecnologia costuma render vários memes na internet. Nesta semana, foi a vez de uma avó de Curitiba, no Paraná, viralizar nas redes sociais depois de mandar por engano, no grupo da família, um áudio em que se declara para sua “neta favorita”.

“Bom dia, Jacque! Vó te ama, você é a neta mais linda da vó, não vai comentar perto da Jamille e nem da Manoela, de nenhuma das primas. Você é a neta mais linda da vó, linda linda linda. Mora dentro do meu coração. Te amo te amo te amo muitão mesmo, que Deus abençoe”, diz a idosa no áudio.

A mensagem, que deveria ter sido enviada diretamente para a secretária Jacqueline Silva, acabou gerando uma “torta de climão” entre os membros da família. Ao BHAZ, a jovem conta que a avó chegou a passar mal depois de se dar conta de que as outras seis netas ouviram sua declaração.

“A minha avó não entende muito, ficou bem preocupada. Quando viu que mandou o áudio errado, começou a passar mal, tentou ligar para minha tia tentar excluir. Ela não queria de jeito nenhum ficar mal com minhas primas”, disse ela.

Idosa manda áudio por engano no grupo da família e se compromete com os netos: 'Você é a neta mais linda da vó' pic.twitter.com/lxYJlhBlTn — BHAZ (@portal_bhaz) October 4, 2022

Com informações de Bhaz.



