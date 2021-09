Da Redação

Avô que foi atropelado com neta morre em Maringá

O homem que foi atropelado com a neta em uma faixa de pedestres de Maringá morreu na madrugada desta sexta-feira (17). O acidente aconteceu no dia 4 de setembro na Avenida Franklin Delano Roosevelt, no Conjunto Requião.

O aposentado e a neta, uma menina de três anos, foram atropelados e o motorista fugiu sem prestar socorro O avô Osmar Coladrão, 55 anos, ficou quatro dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Maringá, recebeu alta e estava em casa se recuperando.

A família ainda não sabe a causa da morte. A suspeita dos familiares é de que alguma medicação tenha alterado a diabetes do aposentado.

O enterro do aposentado será às 9h deste sábado, 18, em Nova Esperança. O motorista que atropelou o avô e a neta foi identificado e intimado pelo delegado de trânsito de Maringá, Fernando Garbelini. Ele se apresentou e disse ao delegado que fugiu do local porque ficou com medo de ser agredido pelos moradores da região.

O delegado continua investigando o caso e disse que vai apurar se a morte foi decorrente de algum fator do acidente. “Se a morte foi decorrente do acidente altera o inquérito”, disse o delegado para o portal GMC.

Veja o flagrante do acidente

Avô que foi atropelado com neta morre em Maringá - Vídeo por: tnonline