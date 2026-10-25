Avô é preso em Cascavel suspeito de estuprar a neta de 10 anos

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante neste fim de semana em Cascavel, no oeste do Paraná, sob a suspeita de estuprar a própria neta, de 10 anos. O crime veio à tona após a criança ser encontrada por moradores do bairro Interlagos chorando na rua, debaixo de chuva. Acolhida pelos vizinhos, a menina sentiu-se segura para denunciar os abusos. O irmão da vítima, de 15 anos, também precisou buscar abrigo na vizinhança após ser ameaçado por familiares ao tentar defendê-la.

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As polícias Civil e Militar foram acionadas e se deslocaram até a residência da família, onde relataram ter encontrado um ambiente de tensão e intimidação. Os irmãos foram imediatamente retirados do local e encaminhados à delegacia para receberem o acompanhamento do Conselho Tutelar. Como a vítima, o irmão, a mãe e o avô moravam na mesma casa, o órgão de proteção determinou que as crianças fiquem sob os cuidados exclusivos da mãe. De acordo com os investigadores, o último episódio de abuso teria ocorrido na sexta-feira, mas testemunhas apontam que as violências eram recorrentes.

Com o avanço rápido das apurações, a Polícia Civil descobriu que o suspeito estaria planejando fugir para o Paraguai. Diante do risco, o delegado responsável pelo caso solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva e requereu medidas protetivas para impedir qualquer contato do homem com os netos. O suspeito foi encaminhado à cadeia pública de Cascavel, onde aguarda audiência de custódia. O caso foi assumido pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), que agora também apura novas denúncias recebidas sobre possíveis abusos cometidos pelo investigado contra outras meninas da região.



