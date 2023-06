Avó e neto mortos em acidente na BR-376 são sepultados em Londrina

Os corpos de Faustina Leila Ronqui Baggio, 62 anos, e de Pedro Lucas Baggio Torres, 16 anos, foram sepultados em Londrina, no norte do Paraná, às 17h desta terça-feira (13). A informação é do Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa. Os corpos foram velados na Capela São Francisco.

Avó e neto morreram num acidente de trânsito ocorrido na manhã de segunda-feira (12), na Rodovia do Café, em Alto do Amparo, no município de Tibagi. Eles viajavam numa Mitsubishi Outlander que se desgovernou, saiu da pista e caiu de uma ribanceira, parando com as rodas para o ar no leito de um córrego.

O carro era dirigido pela médica ponta-grossense Andressa Caroline Baggio Torres, 39. Ela e outro filho estão internados no Hospital Geral da Unimed, sem previsão de alta. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Este trecho da rodovia é um dos mais perigosos do Estado, segundo as autoridades policiais.

Nota da Unimed

O Hospital Geral Unimed vem, por meio desta nota, confirmar que a médica Andressa Caroline Baggio Torres e o filho Fernando, vítimas do acidente que aconteceu na BR-376 na última segunda-feira, permanecem internados no HGU e encontram-se estáveis. O hospital informa que, em respeito à privacidade e à vontade dos familiares, não irá emitir boletins médicos ou fornecer detalhes sobre o estado clínico dos pacientes.

Com informações de aRede

