Avô e neta são atropelados na faixa de pedestres; Vídeo

Um avô com a neta no colo foram atingidos por um carro enquanto atravessavam a faixa de pedestres em Maringá. O acidente ocorreu no final da tarde deste sábado (4), na Avenida Franklin Delano Roosevelt, no Conjunto Requião. Uma câmera de segurança filmou o exato momento do acidente.

Na gravação, é possível ver o homem com a criança no colo esperando para atravessar na faixa de pedestres. Um veículo para e o homem começa a atravessar, mas um segundo carro, que trafega na outra pista, não para e acaba atingindo os dois.

O homem e a criança ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Metropolitano de Sarandi. O estado de saúde não foi informado pela equipe do hospital.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do atropelamento:

Com informações GMC Online.