Avó e neta ficam feridas após ataque de cão no PR

Uma criança de oito anos e a avó dela foram atacadas por rottweiler na manhã deste sábado (7), no bairro Rebouças. As duas ficaram feridas. Segundo o socorrista do Corpo de Bombeiros, Mazurosky, que atendeu a ocorrência a avó tentou proteger a neta do ataque do cachorro.

A avó chegou a sofrer uma queda, caiu e bateu a cabeça no chão. Ambas tiveram ferimentos na face e braços.

De acordo com o socorrista, a avô e menina são da família dos tutores do rottweiler. As duas foram encaminhadas ao hospital fora de perigo.

