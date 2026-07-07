Avó e neta de 18 anos morrem em grave acidente na PR-495

suspeita é que o carro aquaplanou, saiu da pista e bateu contra uma árvore

A estudante de Direito Emanueli Zago Menegassi, 18 anos, morreu na tarde de segunda-feira (06) em um acidente na PR-495, em Missal (PR). A avó dela, Terezinha Gayeki Menegassi, estava internada, mas não resistiu e faleceu na madrugada desta terça-feira (07).

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Emanueli viajava com a mãe e a avó para Marechal Cândido Rondon (PR), onde cursava graduação na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). A mãe dirigia o veículo quando teria perdido o controle. A suspeita é que o carro aquaplanou, saiu da pista e bateu contra uma árvore. A estudante morreu no local. A avó foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Missal, mas não resistiu. A mãe não teve ferimentos.



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A família reside no distrito de Maralúcia, em Medianeira (PR). As circunstâncias do acidente serão investigadas.



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A Unioeste lamentou a morte de Emanueli em publicação nas redes sociais:

"A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) manifesta profundo pesar pelo falecimento da acadêmica Emanueli Zago Menegassi, de 18 anos, estudante do primeiro período do curso de Direito do campus de Marechal Cândido Rondon, ocorrido nesta segunda-feira (06). Neste momento de imensa tristeza, a Unioeste solidariza-se com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade acadêmica, expressando as mais sinceras condolências a todos.", afirma a instituição em nota.