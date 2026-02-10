Avô com baixa visão leva neta errada para casa após falha em escola no PR
O caso, ocorrido no 2º dia de aula da instituição, está sendo investigado pela Polícia Civil e gerou a abertura de um processo administrativo
Uma falha no protocolo de liberação de alunos da Escola Municipal Artur Carlos Sartori, em Cascavel (PR), resultou na entrega de uma menina de 4 anos a um idoso que não era seu familiar. O caso, ocorrido no segundo dia de aula da instituição, está sendo investigado pela Polícia Civil e gerou a abertura de um processo administrativo pela prefeitura.
A confusão começou após a criança colocar massinha de modelar no ouvido durante a aula. Ao tentar avisar os responsáveis, a equipe escolar se confundiu com duas alunas que possuem o mesmo nome (Aurora) e ligou para a família errada.
O avô da outra criança, que possui baixa visão, foi até a unidade e buscou a menina. O equívoco só foi percebido quando ele chegou em casa e a avó notou que aquela não era a neta deles. Com a ajuda de um vizinho, o casal levou a criança de volta à escola.
A mãe da menina relatou o desespero ao ser informada sobre a troca. Embora a filha não tenha sofrido ferimentos, ela afirmou que a confiança na segurança da instituição foi abalada.
A ocorrência, registrada no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria), aguarda dados da escola para esclarecer as circunstâncias. O prefeito Renato Silva (Republicanos) determinou a abertura imediata de um processo administrativo para apurar responsabilidades. Já a secretaria de Educação informou que registrou o ocorrido em ata, reforçou as orientações de segurança e está revisando os protocolos de entrada e saída de alunos em toda a rede municipal.