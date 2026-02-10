Avô com baixa visão leva neta errada para casa após falha em escola no PR

Uma falha no protocolo de liberação de alunos da Escola Municipal Artur Carlos Sartori, em Cascavel (PR), resultou na entrega de uma menina de 4 anos a um idoso que não era seu familiar. O caso, ocorrido no segundo dia de aula da instituição, está sendo investigado pela Polícia Civil e gerou a abertura de um processo administrativo pela prefeitura.

A confusão começou após a criança colocar massinha de modelar no ouvido durante a aula. Ao tentar avisar os responsáveis, a equipe escolar se confundiu com duas alunas que possuem o mesmo nome (Aurora) e ligou para a família errada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Crianças soltam freio de mão e carro capota em barranco no PR; veja vídeo

O avô da outra criança, que possui baixa visão, foi até a unidade e buscou a menina. O equívoco só foi percebido quando ele chegou em casa e a avó notou que aquela não era a neta deles. Com a ajuda de um vizinho, o casal levou a criança de volta à escola.

A mãe da menina relatou o desespero ao ser informada sobre a troca. Embora a filha não tenha sofrido ferimentos, ela afirmou que a confiança na segurança da instituição foi abalada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



A ocorrência, registrada no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria), aguarda dados da escola para esclarecer as circunstâncias. O prefeito Renato Silva (Republicanos) determinou a abertura imediata de um processo administrativo para apurar responsabilidades. Já a secretaria de Educação informou que registrou o ocorrido em ata, reforçou as orientações de segurança e está revisando os protocolos de entrada e saída de alunos em toda a rede municipal.