Avião irregular é interceptado pela FAB no noroeste do PR; veja fotos

Aeronaves de defesa da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptaram um avião irregular nesta terça-feira (4) na regão noroeste do Paraná. De acordo com as informações da corporação, a aeronave que adentrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização e sem possuir plano de voo foi abordada durante a Operação Ágata Conjunta Sul.

continua após publicidade

O avião de pequeno porte, modelo PA-28, entrou de forma irregular no país por volta das 8h. A FAB identificou a movimentação suspeita e passou a monitorá-lo com o A-29 Super Tucano e o avião radar E-99, seguindo os protocolos de policiamento aéreo.

- LEIA MAIS: Quatro helicópteros e um avião participam de buscas a bimotor no PR

continua após publicidade

Ao notar que estava sendo seguido, o piloto suspeito realizou um pouso em uma pista no município de Tuneiras do Oeste e ateou fogo na aeronave. O homem fugiu do local antes da chegada da polícia.

A operação foi feita em coordenação com a Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar do Paraná.

Siga o TNOnline no Google News