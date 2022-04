Da Redação

Avião faz pouso de emergência em aeroporto do Paraná

Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência neste domingo (10), no Aeroporto Edu Chaves, em Paranavaí, no noroeste do Paraná. Os dois ocupantes da aeronave não ficaram feridos.

De acordo com o piloto e o copiloto, no momento da aterrissagem o trem de pouso não funcionou e o avião arrastou o bico pela pista por alguns metros.

Eles informaram ainda que no painel da aeronave não havia nenhum sinal de pane, por isso, se assustaram ao perceber que o trem de pouso não havia funcionado. O avião saiu de Tatuí, interior de São Paulo, com destino a Paranavaí.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi comunicado e autorizou a retirada do avião da pista. A aeronave foi levada para um hangar para receber os reparos.

