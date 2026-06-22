Avião de pequeno porte cai em plantação na zona rural de Marialva (PR)







Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira (22) em uma área de plantação na zona rural de Marialva, no norte do Paraná. O acidente mobilizou equipes do Grupo de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foram deslocadas para a região do Jacanã para prestar o atendimento médico de emergência.

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Vídeos compartilhados pelas próprias equipes de resgate do aeromédico mostram a aeronave caída em meio ao plantio e a movimentação de pessoas ao redor dos destroços logo após o impacto. Profissionais de socorro seguem no local realizando a avaliação da situação e os primeiros procedimentos de salvamento. Até o momento, as autoridades locais não divulgaram informações oficiais a respeito do estado de saúde do piloto ou sobre a possível existência de outras vítimas a bordo.





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O acidente mobilizou equipes do Grupo de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - Foto: Divulgação/ Samu O acidente mobilizou equipes do Grupo de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - Foto: Divulgação/ Samu

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As circunstâncias e as causas que levaram à queda do avião ainda estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. A ocorrência permanece em andamento, e novos detalhes deverão ser atualizados assim que os trabalhos de resgate e a investigação avançarem.